Mourinho tifoso: nella notte giapponese resta sveglio per il suo Portogallo

José Mourinho non dimentica il suo Portogallo. Nonostante adesso in Giappone sia notte (la partita è iniziata all'una ora locale) l'allenatore della Roma si è immortalato su Instagram mentre tifa per la sua nazionale davanti alla tv. Rui Patricio, portiere titolare per Mou in giallorosso, è in panchina, ma per l'allenatore della Roma poco importa: nonostante il fuso orario e la stanchezza, davanti al Mondiale Mourinho è un tifoso come tutti. E allora rinuncia a qualche ora di sonno pur di vedere il Portogallo contro il Ghana,