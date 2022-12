Ronaldo, la lite in campo e la sostituzione: "Gli ho detto di stare zitto"

La partita di Cristiano Ronaldo contro la Corea del Sud è durata solo 65 minuti. Il ct portoghese Santos infatti, con la qualificazione in tasca, ha deciso di risparmiare al suo fuoriclasse qualche minuto, probabilmente in vista degli ottavi di finale. Uscendo dal terreno di gioco, l'ex attaccante della Juventus era visibilmente scontento e le telecamere lo hanno immortalato mentre si portava il dito indice davanti alla bocca, mimando il gesto del silenzio .

La spiegazione di Ronaldo

E' lo stesso Ronaldo a spiegare i motivi del suo gesto: "Pochi secondi prima della mia sostituzione un giocatore coreano mi ha detto di uscire velocemente. Gli ho detto di stare zitto. Non ha quell'autorità. Non ci devono essere polemiche. Indipendentemente da quello che è successo, questi episodi nascono e muoiono in campo".