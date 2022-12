Chi è Gonçalo Ramos, il baby prodigio che ha oscurato Ronaldo: il soprannome e l’esultanza

DOHA (Qatar) - La vittoria del Portogallo contro la Svizzera ha eletto come protagonista Gonçalo Ramos. Il centravanti portoghese ha realizzato una tripletta spianando la strada ai lusitani verso i quarti di finale contro il Marocco. É stata la prima partita da titolare per l’attaccante del Benfica che ha ripagato la fiducia del ct portoghese con una prestazione straordinaria.

Numeri da record

Intanto c’è da dire che il debutto ufficiale di Gonçalo Ramos in nazionale maggiore è avvenuto in un Mondiale, ed è una situazione inusuale nelle selezioni di prestigio come può essere considerata quella portoghese. Alla sua prima partita nella Coppa del Mondo, l’attaccante ha realizzato una tripletta, eguagliano il record del tedesco Miro Klose che - nell’edizione del 2002 - segnò tre gol contro l’Arabia Saudita. Oltre ai tre gol, Ramos ha anche servito un assist vincente per la quarta rete di Guerreiro, quattro episodi decisivi nella stessa partita, come Oleg Salenko ai Mondiali Usa del 1994.

Il soprannome

L’attaccante sta vivendo una stagione strepitosa. Nel Benfica ha già realizzato 14 reti in 21 partite. Le sue capacità realizzati sono spesso associate a una buona dose di fortuna nei contrasti. Gonçalo Ramos si porta dietro dal periodo delle formazioni giovanili un soprannome particolare: "Feiticeiro de Olhão”, ovvero lo stregone proprio in virtù della buona sorte mostrata frequentemente nei contrasti di gioco. Controla Svizzera ha segnatore gol, esultando sempre allo stesso modo, mimando due pistole cariche nelle mani: un’esultanza che è già diventata un meme a livello mondiale.