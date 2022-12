"Cristiano Ronaldo lascia il Qatar", la minaccia shock scuote il Mondiale. Poi arriva la smentita

"Ronaldo lascia il Portogallo", le indiscrezioni

Secondo le indiscrezioni, lanciate da alcuni giornali sportivi portoghesi come A Bola e Record, CR7 avrebbe minacciato di lasciare la Nazionale dopo aver scoperto che non sarebbe stato titolare contro la Svizzera. Si sarebbe aggiunta, poi, una durissima lite con il commissario tecnico Fernando Santos, che lo aveva rimproverato pubblicamente dopo la reazione al momento della sostituzione contro la Corea del Sud. Contro la Svizzera Ronaldo è rimasto in panchina, subentrando solo al 28' del secondo tempo a gara già chiusa. Non solo: il suo sostituto Goncalo Ramos si è messo in mostra segnando una tripletta.

Mondiali, gol con il tiro più forte: altra delusione per Ronaldo