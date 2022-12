Ronaldo, lacrime contagiose: la giornalista piange in diretta tv. Dove è successo

Lacrime in diretta

Un'immagine commovente per gli amanti del calcio e straziante per i suoi fan quella di CR7 che attraversa il tunnel piangendo per rientrare negli spogliatoi. Una scena trasmessa dalle tv di tutto il mondo e che ha commosso la giornalista di un programma televisivo, scoppiata in lacrime in diretta tv come si può vedere in uno 'screenshot' pubblicato su Twitter dallo staff di di 'RVCJ Sports' e presto divenuto virale.