Cristiano Ronaldo e la frase enigmatica: l’origine è in una serie di Netflix

DOHA (QATAR) - All'indomani della dolorosa eliminazione del suo Portogallo dai Mondiali in Qatar, Cristiano Ronaldo ha affidato ai social il suo stato d'animo, postando poche ore fa su Instagram una story eloquente: "3 aspects of reality: pain, uncertainty and constant work", ovvero "Tre aspetti della realtà: dolore, incertezza e lavoro costante". Una frase che il fuoriclasse di Funchal ha fatto propria. Un mantra, una motivazione extra in un momento così complicato per ripartire dopo la grande delusione mondiale. Ma qual è l'origine della frase postata da Ronaldo su Instagram? Appartiene a un documentario presente su Netflix.