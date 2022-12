Portogallo, ufficiale: Fernando Santos non è più il ct

Fari puntati su Mourinho

Un ko condito dalle polemiche anche per le sue scelte, su tutte quella di far partire Cristiano Ronaldo per la seconda volta di fila dalla panchina insieme al milanista Leao, ma anche l'esclusione del portiere romanista Rui Patricio. Un passaggio comunque storico per il calcio portoghese e un'eredità pesante davvero quella che lascia Fernando Santos, con il Portogallo che sogna ora di vederla raccolta da José Mourinho. Lo 'Special One', che proprio in questi giorni è in ritiro con la Roma in terra lusitana (dove è stato accolto da tifosi in delirio), sarebbe tentato e starebbe valutando l'ipotesi di un doppio incarico se il club di Trigoria (con cui è sotto contratto) glielo consentisse. Di certo ora i fari sono tutti puntati su di lui, che secondo 'A Bola' è il candidato numero uno.