Pronostico Inghilterra-Iran, per le quote è match da Under 2,5

Inghilterra-Iran, indovina il risultato esatto e vinci!

Inglesi favoriti ma... scopri l'esito

A Doha si vedrà l’impeccabile Inghilterra delle qualificazioni (girone vinto a mani basse con 8 vittorie e 2 pareggi, 39 gol fatti e 3 subiti) o quella indolente della Nations League, capace di mettere insieme 3 pareggi e 3 sconfitte? L’interrogativo è lecito, di certo per il “Team Melli” di Carlos Queiroz l’impresa resta ardua. L’Inghilterra non è certo il Libano o gli Emirati Arabi, affrontati nelle qualificazioni della zona asiatica. Le statistiche di Taremi e compagni sono tarate su Under 2,5 e No Goal, dati confermati anche dalle recenti amichevoli disputate dall’Iran.

Per le quote Inghilterra favorita ma per lo spettacolo potrebbe essere necessario cercare altrove.

L’Under 2,5 si gioca a 1.60, in alternativa occhio all’opzione Multigol 1-2 secondo tempo.