Pronostico Marocco-Croazia, Modric e compagni favoriti

Il gruppo F del Mondiale regala un interessante Marocco-Croazia . Ecco come arrivano alla sfida le due nazionali ; il match è in programma mercoledì 23 novembre alle 11 di mattina in Italia.

Come arriva il Marocco

Nel 2018 il Marocco fu eliminato alla fase a gironi strappando un pareggio alla Spagna. Quattro anni dopo i Leoni dell’Atlante ci riprovano, nel tentativo di superare - per la seconda volta nella storia - la fase a gironi. Da agosto sulla panchina degli africani siede un ct marocchino, Walid Regragui, che ha preso il posto di Halilodzic per divergenze con la Federazione.

In campo invece andranno giocatori di livello come l’ex interista Hakimi,l’attaccante del Siviglia En Nesyri e la stellina del Bari Cheddira. La qualificazione per il Qatar il Marocco l’ha strappata battendo la Repubblica Democratica del Congo nel doppio confronto (5-2 complessivo).

Come arriva la Croazia

Capitolo Croazia. La nazionale di Dalic è arrivata in finale nel 2018 e nel girone di qualificazione ha incassato soltanto quattro reti in dieci partite.

Da inizio anno la Croazia ha subìto appena 8 reti, confermando di avere una difesa solida. Resta qualche perplessità sull’attacco vista l’assenza di un centravanti di livello internazionale (il milanista Rebic poteva far comodo).

Tra Nations League e amichevoli la Croazia è reduce da 5 vittorie di fila ma adesso bisogna resettare tutto e partire col piede giusto.

Quote e pronostico

Il segno 2 rende più del doppio mentre la vittoria del Marocco vale 3.85 volte la posta. Piuttosto probabile sulla carta l’Under 2,5, vista la solidità della Croazia e... l’importanza del match inaugurale in cui il desiderio di non perdere (specie per il Marocco) potrebbe prevalere sulla voglia di superarsi.

In quest’ottica è da tenere in considerazione anche il No Goal, un’opzione proposta a 1.70.

Se si vuole dare ascolto alle statistiche della Croazia occhio infine al Multigol 1-3. Nove degli ultimi dieci match giocati da Modric e compagni sono terminati con almeno uno, massimo tre gol totali. Un'opzione proposta a 1.32.

La scommessa alternativa

Puntate aperte sul "Risultato esatto anytime". In questo caso, per centrare il pronostico, è necessario che in qualsiasi momento del match si verifichi il punteggio ipotizzato. Ad esempio, lo 0-2 anytime (tanto per restare in tema).

In questo caso la quota è pari a 3.80. Più “semplice” che la Croazia riesca a passare in vantaggio e regalare quindi lo “0-1 anytime”. A questa eventualità è assegnato un premio comunque interessante, pari a 1.70.