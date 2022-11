Inghilterra-Iran 6-2, tifoso inglese in estasi al gol di Taremi: ecco perché

Si può esultare per un gol subito dalla propria nazionale? Si se c'è in ballo una scommessa sul risultato esatto di un match, nella fattispecie Inghilterra-Iran. Ecco di cosa si tratta.

Un tifoso punta sul 6-2 di Inghilterra-Iran e festeggia

Sul 6-1 per gli inglesi la partita aveva ben poco da dire ma non per il tifoso inglese che aveva puntato sul 6-2 di Inghilterra-Iran.

Al supporter dei Tre Leoni serviva un gol da parte dell'Iran per centrare la giocata. Il recupero extra-large è stato provvidenziale perché è arrivato il gol su rigore di Taremi per fissare lo score finale sul 6-2.

A quel punto è esplosa la festa del tifoso e della sua "crew", giustificata dalla vincita di circa 2500 sterline per una simile intuizione!