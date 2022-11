Vincente Mondiale, cambia la quota dell'Argentina

L'Argentina di Messi è stata la prima vittima illustre dei Mondiali in Qatar. L'Albiceleste è stata sconfitta al debutto dall'Arabia Saudita per 2-1. Un risultato sorprendente che il re Salman ha ritenuto meritevole di essere celebrato con la festa nazionale per il suo Paese. Per l'Argentina, invece, altro che festa: è già tempo di profonde riflessioni.