Marocco-Croazia il pronostico di Predictor sul match

Il primo match del Mondiale in Qatar di mercoledì 23 novembre è Marocco-Croazia. Una paritta che si preannuncia sulla carta abbastanza equilibrata e per la quale Gollo-Predicotor ha fatto la sua previsione. Per questo match, la previsione del nostro algoritmo è un inizio abbastanza chiuso e quindi il suggerimento è UNDER 1,5 1° Tempo a cui aggiungiamo l'Over 0,5 2°T nella speranza che stavolta tecnica e classe dei Croati porti almeno ad una segnatura. Questo esito ci ha consentito di prendere Argentina-Arabia Saudita nonostante il segno 2 finale.