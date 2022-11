Il Giappone vince con la Germania: il pronostico di Predictor è corretto!

Nella giornata di oggi il secondo match vede di fronte la Germania e il Giappone. Il risultato finale è inaspettato infatti la squadra giapponese ribalta il risultato (la Germania era andata avanti 1-0 grazie ad un ruigore di Gundogan) e conquista 3 punti preziosissimi. Quasi impossibile piazzare una scommessa vincente? Non per l'algoritmo del Corriere dello Sport che aveva consigliato di puntare sull' Under 3,5 senza cadere quindi nella tentazione di giocare l'1 (ovvero la vittoria della squadra di Neur e compagni). Dopo il pronostico di ieri su Argentina-Arabia Saudita anche oggi quindi Gollo-Predictor centra un incredibile pronostico.