Scommesse Mondiali, il pronostico di Portogallo-Ghana

La Nazionale allenata da Fernando Santos quindi giunge a Qatar 2022 dopo aver eliminato agli spareggi prima la Turchia (3-1) e poi la Macedonia del Nord (2-0). Nella lista dei convocati dal tecnico portoghese spiccano nomi di altissimo livello, dal centrocampo in avanti il Portogallo può contare su giocatori del calibro di Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Cristiano Ronaldo e Joao Felix.

Indovina il risultato esatto di Portogallo-Ghana e vinci

Portogallo avanti per le quote

Il Ghana nelle partite di qualificazione al Mondiale ha dimostrato di essere la “Regina degli Under 2,5”, ben 7 delle 8 sfide disputate dalle “Black Stars” tra la seconda e la terza fase di qualificazione sono terminate con al massimo due reti al novantesimo.

Per le quote non sembrano esserci troppi dubbi, il Portogallo parte nettamente con i favori del pronostico. Il segno 1 si gioca a 1.40 mentre il successo del Ghana è proposto mediamente a poco meno di 9. Interessante il Multigol Casa 2-3 che moltiplica la posta per 2.05.