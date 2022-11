Scommesse Mondiali, quote e pronostico di Giappone-Costa Rica

Yuto Nagatomo e compagni nel match d’esordio contro la Nazionale tedesca hanno dimostrato di essere una squadra molto coraggiosa capace di ribaltare nella ripresa lo svantaggio subito nella prima frazione di gara (1-0 al 45’, 1-2 finale). Il Giappone nel secondo tempo della partita disputata al “Khalifa International Stadium” è andato al tiro per ben nove volte, soltanto tre di questi però hanno centrato lo specchio della porta avversaria.

La Costa Rica si presenta all’appuntamento con i nipponici dopo aver perso per 7-0 contro la Spagna di Luis Enrique. Le “Furie Rosse” non hanno lasciato nessuna possibilità ai “Los Ticos” di rendersi pericolosi, dopo 31 minuti Asensio e compagni erano già in vantaggio per 3-0.

"Samurai" favoriti al novantesimo, scopri il pronostico

Le quote di questa sfida pendono tutte dalla parte dei “Samurai”. Il segno 1 al triplice fischio dell’arbitro moltiplica la posta per circa 1.45 mentre la doppia chance X2 è proposta a 2.80.

Il Giappone dopo aver realizzato due gol alla Germania proverà a ripetersi anche contro la Costa Rica.

All’Ahmad bin Ali Stadium l’Over 1,5 Casa è offerto a 1.63 mentre la possibilità che la Nazionale allenata da Hajime Moriyasu segni un minimo di due e un massimo di tre reti paga 2.05.