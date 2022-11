Pronostici Mondiali 2022, quote equilibrate in Corea del Sud-Ghana

Appuntamento cruciale per Corea del Sud e Ghana , a caccia di una vittoria che rilancerebbe le loro ambizioni di qualificazione agli ottavi . Il match del gruppo H è in programma lunedì 28 novembre alle 14 (ora italiana) ad Al Rayyan.

La Corea del Sud sfida il Ghana, indovina il risultato e vinci i premi!

Può succedere di tutto, no all'1X2 finale

Tanto rumore per nulla sponda asiatica, ovvero molto dinamismo ma poca lucidità (e un Son deludente) quando si trattava di colpire un’organizzata retroguardia dell’Uruguay.

Il Ghana ha avuto il merito di non arrendersi di fronte al Portogallo, sfiorando nel finale un 3-3 che avrebbe avuto del clamoroso. La sfida tra tigri asiatiche e stelle nere si preannuncia equilibrata, per le quote è in leggero vantaggio la Corea del Sud: segno 1 a 2.57, il segno 2 vale triplo mentre il pareggio è offerto a 3.13.

Scelta conservativa l'esito Multigol 1-3 ma che dovrebbe essere utile per risolvere il rebus.