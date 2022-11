Pronostico Galles-Inghilterra, ecco quanto paga un gol di Harry Kane

Ad una giornata dal termine della fase a gironi l' Inghilterra si trova al comando della classifica del gruppo B con 4 punti. Tra i " Tre Leoni " e gli ottavi di finale c'è di mezzo l'ostacolo Galles , una Nazionale che dopo aver pareggiato all'esordio per 1-1 contro gli Usa è stata battuta dall' Iran per 2-0 nella sfida successiva.

Harry Kane e compagni invece dopo aver segnato la bellezza di 6 gol all'Iran (6-2 il risultato finale) non sono riusciti a creare grattacapi alla difesa americana (0-0).

Inghilterra vicina agli ottavi di finale, scopri il pronostico

La Nazionale allenata da Gareth Southgate parte con i favori del pronostico. All'Inghilterra basta un pareggio per passare il turno ma potrebbe qualificarsi agli ottavi anche in caso di sconfitta a patto di conservare una miglior differenza reti rispetto al Galles.

Il segno 2 è proposto a poco meno di 1.45 mentre la vittoria da parte di Gareth Bale e soci moltiplica la posta per 7.75.

Curiosità: Harry Kane non ha ancora segnato in questo Mondiale, la "combo" che lega la vittoria dell'Inghilterra alla rete dell'attaccante di proprietà del Tottenham è in lavagna a 2.35. Soltanto il sigillo di Kane in un qualsiasi momento del match paga invece 2.15.