Croazia-Belgio, pronostico e migliori quote per le scommesse

Croazia-Belgio, fai il tuo pronostico

Belgio all'attacco, può starci il Goal

Croazia qualificata con un pareggio mentre se perde rischia l'addio al Mondiale visto l'impegno del Marocco contro il già eliminato Canada. Modric e compagni si sono sbloccati contro il Canada ma gli uomini di Roberto Martinez sono di ben altro livello e il fatto di essere spalle al muro (o quasi) potrebbe far sì che a scendere in campo sia un Belgio ben diverso da quello opaco visto finora.

Difficile fare previsioni sull'esito 1X2 finale in un match che si preannuncia equilibrato, anche per i bookie. Sia l'1 che il 2 si attestano intorno al 2.70, più alto il pareggio che paga circa 3.50.

Per il Belgio potrebbe essere arrivato il momento del primo esito Goal in questo Mondiale. L'ipotesi che ci sia almeno un gol per parte vale 1.75, più soft la "doppia possibilità" Goal o Over 2,5 che paga circa 1.50.