Pronostici Mondiali: i consigli di Gollo Predictor per i match di giornata

Il Predictor del Corrieredellosport. Gollo è uno strumento utilissimo per arrivare con più consapevolezza alla definizione di un pronostico. Cosa fa Gollo? Tante cose utili per voi. Stima i gol attesi per la squadra di casa e quella ospite, fornisce un cluster composto da quattro risultati più probabili (in base alle sue accurate elaborazioni) e anche un'indicazione sull'esito Multigol, tipologia di scommessa che prende in esame il numero di reti segnate in un incontro. Oggi si disputano 4 partie e Predictor ha fatto i pronostici dei match.