Scommesse Mondiali: Ghana-Uruguay, il pronostico del match

Terza e ultima giornata della fase a gironi, all' Al Janoub Stadium va in scena il confronto tra il Ghana e l' Uruguay . Le " Stelle Nere " si presentano all’appuntamento con tre punti in classifica, due in più rispetto a Uruguay e Corea del Sud .

Se la Corea del Sud non dovesse battere il Portogallo al Ghana basterà pareggiare contro la Celeste per volare agli ottavi di finale. In questa prima parte del Mondiale nella Nazionale di Otto Addo si è messo in mostra Mohammed Kudus: due gol nel torneo per la stellina dell’Ajax.

Uruguay all'attacco, scopri il pronostico

Il Ghana arriva al match contro l'Uruguay dopo aver segnato e subito 5 gol nelle prime due gare del torneo. L'Uruguay (ultimo nel girone) è reduce da 9 No Goal di fila, esito che però non convince in questa occasione visto che Cavani e compagni saranno costretti ad attaccare per cercare il gol della vittoria. Sono due allora le opzioni da tenere d’occhio. L’Over 1,5 Ospite (Uruguay a segno almeno due volte), in lavagna a 1.82.

Oppure, l’Uruguay che va in vantaggio: tradotto, Segna gol 1: Team 2 a quota 1.55.