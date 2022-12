Pronostico Brasile-Corea del Sud, possibile l'Over 2,5

Brasile-Corea del Sud, fai il tuo pronostico

Brasile superiore e più riposato

Un Brasile di scorta ha perso contro il Camerun senza pagare dazio, centrando il primo posto nel girone e garantendo un prezioso riposo ai "titolari". La Corea invece ha dovuto spendere tutte le energie per ribaltare il Portogallo e lasciare così l'Uruguay in una valle di lacrime.

Un ragionamento va fatto in questo senso: Corea più stanca e se il Brasile dovesse sbloccare relativamente presto, la strada potrebbe essere in discesa per la Selecao.

Finora le partite della nazionale verde-oro non hanno fatto registrare gol nei primi tempi. Contro la Corea sono due le opzioni da valutare. Il Multigol 1-2 primo tempo e l'Over 2,5 che si gioca mediamente a 1.70.