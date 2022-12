Scommesse Mondiali: il pronostico di Marocco-Portogallo

Volendo sintetizzarla al massimo Marocco-Portogallo sarebbe difesa contro attacco. I nordafricani sono approdati ai quarti avendo subìto un solo gol nelle precedenti quattro gare del Mondiale (tra l’altro, un’autorete). Il Portogallo invece si è messo in mostra realizzando 12 reti, subendone 5.

Il Marocco però non è solo difesa visto che contro la Spagna i Leoni dell’Atlante hanno sfiorato il gol in diverse occasioni, tenendo testa alle Furie Rosse.

Partita che si preannuncia equilibrata almeno per un tempo, poi nella ripresa... può accadere che il Portogallo possa trovare la via della rete. L’opzione Over 0,5 ospite 2° tempo si può trovare a quota 1.55.