Koulibaly: “Ho scelto il Senegal per i miei genitori”

Kalidou Koulibaly è l'eroe del Senegal . E stasera, contro l' Inghilterra , cercherà di portare ancora più avanti la squadra africana. Intanto, all'Equipe, l'ex difensore del Napoli ha ribadito il motivo per cui ha scelto di difendere i colori senegalesi e non quelli della Francia .

Oggi Koulibaly ribadisce di essere felice della scelta fatta, anche se con la Francia avrebbe potuto vincere di più. Il difensore del Chelsea precisa: “La Francia era in cima ai miei pensieri, ma il Senegal ha fatto di tutto per avermi. E non ho rimpianti. Quando ho visto la luce negli occhi dei miei genitori, ho capito. È grazie a loro se ho scelto il Senegal”.

Grande riconoscenza anche per la federazione africana: “Quando mi hanno chiamato, ero al Napoli, ed era appena arrivato Maurizio Sarri in panchina. Giocavo poco, ma il Senegal mi ha aperto le porte, mi ha dato fiducia e ha aumentato quella in me stesso”.