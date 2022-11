Serbia, ansia Vlahovic tra pubalgia e malcontento

TORINO - Non era un bluff. Anzi, c'è un allarme Vlahovic che suona e risuona. La pubalgia che affligge il centravanti serbo della Juve è sempre più un problema. Perché nonostante i tentativi e la voglia di vivere un Mondiale da protagonista, Dusan continua a soffrire in panchina senza poter scendere in campo: nemmeno per uno spezzone in una partita praticamente da dentro o fuori, la Serbia contro il Camerun era passata dal 3-1 al 3-3 ma il ct Stojkovic non ha potuto puntare sul bianconero neppure come mossa della disperazione. «Dusan non è al meglio, non sta benissimo. Mi serviva gente fresca. Non è ancora pronto per giocare a questi livelli, è un motivo di preoccupazione per noi», ha dichiarato al termine il ct serbo. Parole che stridono con il messaggio social di Vlahovic della vigilia: «Sempre pronto». La preoccupazione peraltro in casa Juve si moltiplica all'ennesima potenza, non è servito nemmeno l'intervento chirurgico che avrebbe subito al termine della scorsa stagione per spazzare via l'incubo della pubalgia che è poi tornata puntualmente dopo un paio di mesi senza respiro. Lo stop contro il Benfica lo scorso 25 ottobre, con la Juve nessun minuto in più rispetto ai 1267 disputati in 70 giorni (cui aggiungere i 180 in Nations League con la Serbia), Allegri avrebbe voluto contare su di lui almeno contro Inter e Lazio ma Vlahovic non se la sentiva, per usare le parole del tecnico. Poi l'illusoria ripartenza con la Serbia, un tempo in amichevole e uno spezzone con il Brasile, forse una forzatura o forse no: ora gli restano tre giorni per provare a esserci con la Svizzera, ma l'allarme pubalgia suona ancora e suona forte.