Tra Leonor e Gavi liaison principesca

Dopo aver fatto suoi una miriade di record e i più prestigiosi trofei individuali destinati ai baby fenomeni, Pablo Martin Paez Gavira, per tutti Gavi, avrebbe conquistato il cuore della Principessa delle Asturie, Leonor. La primogenita di Re Felipe VI, prima nella linea di successione al trono di Spagna, come la stragrande maggioranza delle sue coetanee avrebbe preso una cotta tremenda per il combattivo centrocampista del Barça e della Roja. Almeno è quanto assicura il programma di Telecinco, Socialité, che ha rivelato che la diciassettenne avrebbe rivestito di fotografi e del giovane talento blaugrana l’inseparabile diario che l’accompagna sempre nel prestigioso college che frequenta in Galles. Ad alimentare ulteriormente le voci, poi, è arrivata l’incursione di Re Filippo negli spogliatoi della Seleccion, al termine del pirotecnico 7-0 rifilato al Costa Rica. Sua Maestà, dopo aver salutato uno per uno giocatori e staff, si è intrattenuto per un po’ con l’ultimo Golden Boy e vincitore del Trofeo Kopa, che ha omaggiato il prestigioso ospite con la sua casacca da gioco autografata. Missione compiuta, pertanto, per il monarca, che al di là della corona che gli tocca indossare nelle occasioni ufficiali, rimane un padre di famiglia, con due figlie teenager.