"Caos Spagna: la federazione vuole le dimissioni di Luis Enrique"

Spagna fuori dal Mondiale agli ottavi dopo i calci di rigore, come nel 2018, quando la Roja venne eliminata dalla Russia padrona di casa. Stavolta è stato il Marocco a giustiziare la nazionale di Luis Enrique, che inevitabilmente adesso è finito nel mirino della critica. Alcuni media locali, come "Marca", scrivono che la federcalcio spagnola ora si aspetta le dimissioni del ct, citando fonti della federazione stessa, che avrebbero sottolineato che "siamo allo stesso punto del 2018". "Da quei giorni a oggi - si legge ancora - alla fine non ci sono stati miglioramenti, e ci ritroviamo allo stesso punto". Così "la fiducia in Luis Enrique non è più la stessa".