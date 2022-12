Spagna fuori dal Mondiale: un accordo segreto con i giocatori fa scoppiare la bufera

Delusione e rabbia all'indomani dell' eliminazione della Spagna dai Mondiali in Qatar. La squadra di Luis Enrique si è fermata agli ottavi di finale contro la sorpresa Marocco . Tifosi ovviamente furiosi per la prestazione della selezione spagnola e, soprattutto, per dei nuovi dettagli apparsi su un accordo segreto tra i giocatori e la Nazionale.

Spagna, accordo segreto con i giocatori

La Nazionale spagnola ha infatti preso un volo per Madrid con meno giocatori rispetto a quelli con cui era arrivata a Doha. I giocatori avevano infatti preso accordi con la federazione in base ai quali alcuni giocatori, se non avessero raggiunto i turni finali della competizione, ne avrebbero approfittato per prendersi qualche giorno di riposo nei luoghi vicini a Doha. Solo 14 giocatori hanno preso il volo verso Madrid con Luis Rubiales e Luis Enrique. Si tratta di Sarabia, Balde, Laporte, Gavi, Busquets, Pau Torres, Ferran, Dani Olmo, Unai Simón, Yeremi Pino, Pedri, Ansu Fati, Nico Williams e David Raya. Gli altri sono rimasti in Qatar per sfruttare il periodo di ferie.