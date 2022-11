Usa, Mckennie e Dest soddisfatti a metà: "Ottima prestazione, ma con l'Inghilterra..."

Il centrocampista della Juve McKennie: "Gli Usa avrebbero merito di più contro l'Inghilterra"

Uno 0-0 che, sommato all'1-1 ottenuto nella prima sfida contro il Galles, permette effettivamente agli Stati Uniti di non dipendere da nessun avversario del gruppo B. Una vittoria nella delicatissima - non solo per ragioni calcistiche - sfida all'Iran nella terza e ultima giornata e gli ottavi di finali sarebbero assicurati.