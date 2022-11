Svizzera, Sommer pararigori? Rispuntano gli occhiali stroboscopici

La sconfitta in amichevole contro l’Austria ha chiuso nel peggiore e nel più malinconico dei modi il 2022 dell’ Italia , costretta a guardare dalla tv la fase finale del Mondiale per la seconda edizione consecutiva.

L'Italia e il Mondiale sfuggito... dal dischetto

Provare a capire se è ha fatto o farà più male il flop di Russia 2018 o quello di Qatar 2022 è un esercizio sterile, ma non farcela da campioni d’Europa in carica rende la ferita ancora più dolorosa, anche pensando alle tante occasioni perse dagli Azzurri nel girone. Se infatti nel 2018 fu la Spagna a relegarci ai playoff, questa volta l’ostacolo Svizzera pareva superabile. I due rigori sbagliati da Jorginho tra andata e ritorno contro gli elvetici non rappresentano certo l’unico rimpianto, ma fanno parte della storia.

Qatar 2022, la Svizzera e gli occhiali stroboscopici

A riguardo però va sottolineato come i portieri rossocrociati abbiano un feeling particolare nel neutralizzare i tiri dal dischetto. Ne sa qualcosa anche la Francia, eliminata proprio dopo i rigori dalla Svizzera agli ottavi di Euro 2020 e una spiegazione la si può trovare negli occhiali speciali che gli estremi difensori della Svizzera hanno usato e continuano ad usare in allenamento. Anche in vista di Qatar 2022 Yann Sommer e gli altri portieri convocati dal ct Yakin hanno utilizzato durante gli allenamenti gli speciali occhiali “intelligenti”, che erano già diventati famosi durante gli ultimi Europei.

Svizzera, i poteri degli occhiali "magici" dei portieri

Si tratta di occhiali alimentati a batteria che creano un cosiddetto effetto “slow motion”, aiutando i portieri a capire in anticipo la direzione che verrà scelta dal tiratore. Gli occhiali, prodotti dalla società giapponese VisionUp, costano fino a 350 sterline, poco più di 400 euro. È proprio il caso di dire che il gioco vale la candela, se i risultati sono quelli visti agli Europei e pure nella partita d’andata delle qualificazioni Mondiali contro l’Italia. Per Jorginho e per gli Azzurri, però, il rimpianto non può che crescere, perché nella gara di ritorno dell’Olimpico il centrocampista era riuscito a eludere l’intervento di Sommer, calciando però alto…