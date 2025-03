Qualificazioni Mondiali Europa: il programma delle partite di oggi e dove vederle in tv

Qualificazioni Mondiali 2026 , prima giornata nella zona europea. Alle 18, AEK Arena di Larnaca, è in programma il calcio d'inizio di Cipro-San Marino ( gruppo H ). Un banco di prova che permetterà ai sammarinesi del ct Roberto Cevoli di capire il grado di crescita dopo gli storici successi ottenuti in Nations League . Alle 20:45 appuntamento a Wembley per Inghilterra-Albania ( gruppo K ). Thomas Tuchel è pronto a tuffarsi definitivamente nella sfida di portare i Tre Leoni alla conquista del secondo titolo della propria storia.

La Bosnia di Dzeko debutta in trasferta in Romania

Sempre alle 20:45, per il gruppo G, tappa al Ta' Qali National Stadium per Malta-Finlandia e allo stadio Nazionale di Varsavia per Polonia-Lituania. Nel gruppo H la Bosnia di Dzeko sfida la Romania alla National Arena di Bucarest. All'Estadi Nacional d'Andorra è in programma Andorra-Lettonia, inserite con Albania, Inghilterra e la Serbia di Vlahovic nel gruppo K.

Qualificazioni Mondiali, dove vederle in diretta tv e streaming

Le partite valide per le Qualificazioni Mondiali in tv e live streaming saranno trasmetterle in diretta, in chiaro, su UEFA.tv. UEFA.tv è la piattaforma streaming dell'UEFA. La telecronaca dei match sarà in inglese. Per vedere UEFA.tv è possibile scaricare gratuitamente l'app sulle moderne smart tv o su qualsiasi dispositivo mobile. In alternativa è possibile accedere al sito ufficiale di UEFA.tv e selezionare l'evento desiderato, anche in questo caso gratuitamente.