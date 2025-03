L'Argentina passa in Uruguay, ma Nico Gonzalez si fa espellere e salterà il Brasile

MONTEVIDEO (URUGUAY) - Vittoria di misura in Uruguay per l'Argentina, che nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ha espugnato il 'Centenario' di Montevideo grazie a un gol di Thiago Almada al 68' restando poi in dieci nel recupero, quando lo juventino Nico Gonzalez (entrato al 69' al posto di Giuliano Simeone) è stato espulso per una brutta entrata sull'ex cagliaritano Nandez, colpito al volto con un calcio in un duello aereo.