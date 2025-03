Paredes e la frecciata a Rodrygo che è già virale: "Io ho vinto un Mondiale e tu?"

Argentina-Brasile non è mai una partita banale, anche se siamo soltanto alla fase di qualificazione al prossimo Mondiale , che andrà in scena in Canada, in Messico e negli Stati Uniti nel 2026. Complice il momento storico che sta attraversando la Seleçao, i campioni del mondo in carica hanno liquidato senza troppi problemi la pratica verdeoro , vincendo 4-1 e consolidando il primato nel girone. Una rivalità storica, accesa sul campo da Leandro Paredes , che ha cercato di provocare una reazione di Rodrygo , mettendo in evidenza i trofei vinti dall'Albiceleste nel recente passato. Le immagini sono già virali sul web .

Paredes punge Rodrygo: "Io ho vinto un Mondiale e tu?"

Come già accaduto con il francese Guendouzi negli ultimi derby capitolini, facendo riferimento alla finale del Mondiale disputata in Qatar nel dicembre 2022, Leandro Paredes ha avuto modo di ricordare il suo palmares con la nazionale anche a Rodrygo, esterno offensivo del Real Madrid che ieri non è riuscito a trascinare il Brasile insieme al compagno di squadra Vinicius Jr: "Io ho vinto un Mondiale e due Coppa America, e tu? Zero", ha ripetuto più volte il centrocampista della Roma, provocando il rivale sul terreno di gioco del Monumental di Buenos Aires. Una sfida accesissima, caratterizzata da alcuni momenti di tensione, con Otamendi e Raphinha protagonisti di un faccia a faccia che ha riportato alla mente il recente doppio confronto tra Benfica e Barcellona. Ma è Argentina-Brasile a non essere mai una sfida banale. Per la Seleçao, quarta sconfitta negli ultimi cinque scontri diretti con i rivali di sempre e qualificazione in cassaforte per l'Albiceleste, già pronta a volare negli States.