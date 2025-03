Dibu Martinez, ci risiamo: provoca il Brasile ma scatena la reazione di Scaloni

Serata da ricordare per l'Argentina del ct Scaloni , che umilia il Brasile e stacca il pass per i Mondiali del 2026 . Nonostante le assenze di Messi e Lautaro , l'Albiceleste domina e batte 4-1 i verdeoro. In campo, oltre allo spettacolo, c'è stato spazio per tensioni e provocazioni , sempre presenti per via della fortissima rivalità tra le due Nazionali.

Dibu Martinez, la provocazione contro il Brasile è virale

Da una parte Paredes ha provocato Rodrygo, con una frecciata già diventata virale, ma tra i protagonisti non poteva non esserci il Dibu Martinez. Il portiere argentino ha abituato i tifosi a grandi prodezze in porta ma anche a provocazioni e mancanze di rispetto verso i suoi avversari. E con il punteggio su un durissimo 4-1 al 71', il Dibu ha deciso di infierire su un Brasile già molto nervoso. Al 78' il Dibu riceve il pallone da un suo compagno e prima di far ripartire l'azione decide di mettersi a palleggiare. Il video del suo gesto è diventato virale, facendo infuriare i tifosi brasiliani ed esultare quelli argentini.

Il Dibu provoca, Scaloni reagisce dalla panchina

Un comportamento che non è stato accettato dal ct Scaloni in panchina. Il tecnico argentino, vedendo il portiere occupato a palleggiare, gli ha subito fatto segno di smetterla con un eloquente "no" del dito, chiedendo concentrazione anche negli ultimi minuti di partita.