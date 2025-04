"Mourinho possibile ct del Portogallo per i Mondiali del 2026": l'indiscrezione

LISBONA (PORTOGALLO) - Il futuro di José Mourinho potrebbe essere sulla panchina del Portogallo . È la clamorosa indiscrezione di Beln Sports, secondo il quale la federcalcio portoghese starebbe valutando lo Special One come commissario tecnico per i Mondiali del 2026 .

Portogallo, Roberto Martinez è in dubbio

Sulla panchina del Portogallo c'è attualmente Roberto Martinez, che è diventato il ct più ”veloce" nella storia del Portogallo a raggiungere le 20 vittorie e che è reduce dalla qualificazione alle Final Four di Nations League. Nonostante gli ottimi risultati, però, la sua posizione non sarebbe così solida. Stando a "BeIn Sports", la Federcalcio portoghese vorrebbe valutare dopo le Final Four un cambio in panchina per arrivare al meglio al Mondiale del 2026.

Mourinho e il desiderio di allenare il Portogallo

Lo Special One, attualmente sulla panchina del Fenerbache con cui continua ad inseguire il Galatasaray in testa alla Superlig, che in passato non ha mai nascosto il desiderio di allenare la sua nazionale. Nel 2007, mentre era allenatore del Chelsea, diceva: "Allenare la nazionale portoghese è un sogno, ma non per il José Mourinho di oggi". Poi ancora nel 2019 ha ammesso: "Essere il ct del Portogallo è qualcosa che mi piacerebbe fare prima di finire la mia carriera: vedremo se l'opportunità arriverà o meno". Mourinho è sotto contratto col Fenerbahce ma da Lisbona sarebbero pronti a pagare la sua clausola rescissoria per liberarlo e dargli la panchina del Portogallo.