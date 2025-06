Gioia Shomurodov: l'Uzbekistan si qualifica al Mondiale 2026

Eldor Shomurodov giocherà al Mondiale del 2026 : l'attaccante della Roma si è qualificato per il torneo in Nord America con l'Uzbekistan . Decisivo il pareggio per 0-0 nello scontro diretto contro gli Emirati Arabia Uniti che hanno permesso alla selezione di raggiungere un traguardo storico con una giornata d'anticipo. Infatti l'Uzbekistan non ha mai partecipato a un Mondiale e nell'estate del 2026 giocherà il torneo per la sua prima volta nella storia.

Shomurodov porta l'Uzbekistan al suo primo Mondiale

Gioia infinita per l'attaccante della Roma, capitano della nazionale, idolo in patria e assoluto protagonista del percorso di qualificazione dell'Uzbekistan. Quattro gol e cinque assist per Shomorudov che ha trascinato la sua nazionale fino al secondo posto nel gruppo A del round 3 delle qualificazioni. Uzbekistan secondo solo all'Iran di Taremi, che aveva conquistato l'aritmetica qualificazione nella scorsa pausa per le partite delle nazionali. Emirati Arabi Uniti che avevano bisogno di una vittoria per far rimanere in bilico il discorso qualificazione e giocarsi tutto all'ultima giornata. Così non è stato perciò dovranno giocarsi i playoff.