Qualificazioni Mondiali 2026: Dumfries decisivo con l'Olanda, Kane trascina l'Inghilterra

Quattro le partite giocate oggi per le qualificazioni europee alla Coppa del Mondo 2026 . Nel gruppo G l'Olanda vince all'esordio , battendo per 2-0 in trasferta la Finlandia con le reti di Depay e Dumfries nel primo tempo. La Nazionale di Koeman dopo una sola partita si porta a -1 proprio dai nordici allenati da Friis, a quota 4 punti dopo tre partite giocate.

L'Inghilterra vince ancora, ok anche l'Austria

L'Inghilterra non brilla ma batte 1-0 l'Andorra e continua a dominare il gruppo K, con 9 punti in tre giornate. Per i Tre Leoni di Tuchel il gol decisivo è del solito Harry Kane, che regala così un'altra vittoria. Nello stesso gruppo termina 0-0 la sfida tra Albania e Serbia, con Petrovic che para un calcio di rigore all’ex Inter Manaj. Nel gruppo H, infine, arriva il successo interno dell'Austria per 2-1 sulla Romania con le reti di Gregoritsch e Sabitzer. Non basta Alibec alla Romania.