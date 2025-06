Qualificazioni Mondiali 2026, Arnautovic e Man trascinano Austria e Romania

In un giorno durissimo per l'Austria, ferita a morte dalla strage nella scuola di Graz, Arnautovic e compagni compiono il loro dovere, vincendo largo a San Marino per 4-0 nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Protagonista l'attaccante dell'Inter, autore della doppietta che spiana la strada ai suoi. Nell'altro incontro valido per il Gruppo H, successo per 2-0 della Romania su Cipro, con il fantasista del Parma, Dennis Man, autore dell'assist per il gol di Tanase e della rete del raddoppio.