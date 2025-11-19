Montella come Gattuso, l'appello alla federazione per i playoff: "Fermiamoci"
La Turchia è ancora in corsa per la qualificazione al Mondiale del 2026. Il pareggio per 2-2 contro i campioni d'Europa della Spagna ha fatto terminare il girone ai turchi al secondo posto, qualificandosi ai playoff, come l'Italia. Anche loro in prima fascia. E, come Gattuso, Montella ha voluto mandare un messaggio simile alla propria federazione: "Se, parlando con i club, riuscissimo a giocare una partita in meno quel mese, e avere qualche giorno in più per lavorare, ne sarei molto felice".
La richiesta di Montella: "Se riuscissimo a giocare una partita meno..."
Una modifica del calendario per favorire la nazionale. Questa la richiesta del commissario tecnico della Turchia Montella. L'obiettivo è chiaro: "A marzo correremo tutti insieme verso un grande sogno". Una richiesta complessa, dati i tanti impegni nei quali sono coinvolti i club, soprattutto in quel momento della stagione. Il ct lo sa, ma la richiesta oramai è pubblica: "Se tutti potessero dare il loro contributo, sarei davvero felice".
Come funzionano i playoff
Come l'Italia, la Turchia è inserita in prima fascia nei playoff per i Mondiali. Restano da assegnare quattro posti alle squadre europee. Le 16 squadre che parteciperanno ai playoff saranno distribuite in 4 pot da quattro squadre ciascuno: le quattro nazionali ripescate dalla Nations League finiranno in quarta fascia: le altre 12 comporranno le prime tre fasce in base al ranking Fifa di novembre, aggiornato dopo i risultati delle ultime partite. Le squadre di prima fascia affronteranno quelle di quarta in una semifinale, mentre l'altra che vedrà protagoniste la squadra di seconda fascia con quella di terza. Le squadre della stessa fascia non potranno incontrarsi. CLICCA QUI PER LEGGERE IL FUNZIONAMENTO DEI PLAYOFF