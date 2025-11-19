Montella come Gattuso, l'appello alla federazione per i playoff: "Fermiamoci"

La Turchia è ancora in corsa per la qualificazione al Mondiale del 2026. Il pareggio per 2-2 contro i campioni d'Europa della Spagna ha fatto terminare il girone ai turchi al secondo posto, qualificandosi ai playoff, come l'Italia. Anche loro in prima fascia. E, come Gattuso, Montella ha voluto mandare un messaggio simile alla propria federazione: "Se, parlando con i club, riuscissimo a giocare una partita in meno quel mese, e avere qualche giorno in più per lavorare, ne sarei molto felice".