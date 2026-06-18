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Dove vedere Canada-Qatar, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Tutto quello che c'è da sapere sul match: le possibili formazioni dei due commissari tecnici, Marsch e Lopetegui
TagsMondiali 2026canadaQatar

Sia Canada che Qatar hanno pareggiato nella prima uscita di questo Mondiali nel girone B. Ma se i padroni di casa sono rimasti delusi dopo l'1-1 contro la Bosnia, i qatarioti hanno sorpreso tutti dopo il pari ottenuto contro la Svizzera, che partiva decisamente favorita nel testa a testa.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Canada-Qatar, l'orario

Canada e Qatar si sfideranno allo stadio BC Place di Vancouver alle ore 00:00 (italiane), nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 giugno.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Dove vedere Canada-Qatar in diretta tv

Canada-Qatar sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Canada-Qatar, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il confronto tra Canada e Qatar del sud anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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Le probabili formazioni di Canada e Qatar

CANADA (4-4-2): St. Clair; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Kone, Millar; David, Larin. A disposizione: Crepeau, Goodman, Waterman, Jones, Davies, Sigur, Saliba, Choiniere, Osorio, Ahmed, Nelson, Shaffelburg, P. David, Oluwaseyi. Ct: Marsch

Indisponibili: -
Squalificati: -
Diffidati: Johnston, De Fougerolles

QATAR (4-3-3): Abunada; Al Oui, Miguel, Khoukhi, Hamed; Fathy, Laye, Gaber; Edmilson Junior, Abdurisag, Afif. A disposizione: Zakaria, Barsham, Mendes, Al-Hussain, Al-Brake, Boudiaf, Manai, Hatim, Al-Haydos, Madibo, Jamshid, Al-Ganehi, Muntari, Ali, Alaeldin. Ct: Lopetegui

Indisponibili: -
Squalificati: -
Diffidati: Abunada, Gaber

 

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Sia Canada che Qatar hanno pareggiato nella prima uscita di questo Mondiali nel girone B. Ma se i padroni di casa sono rimasti delusi dopo l'1-1 contro la Bosnia, i qatarioti hanno sorpreso tutti dopo il pari ottenuto contro la Svizzera, che partiva decisamente favorita nel testa a testa.

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Canada-Qatar, l'orario

Canada e Qatar si sfideranno allo stadio BC Place di Vancouver alle ore 00:00 (italiane), nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 giugno.

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