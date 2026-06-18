Dove vedere Canada-Qatar, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Dove vedere Canada-Qatar in diretta tv

Canada-Qatar sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.