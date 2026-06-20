Olanda-Svezia nello stadio climatizzato ipertecnologico, con il tetto chiuso per l'umidità infernale a Houston

HOUSTON (USA) - Un'atmosfera inusuale per i calciatori di Olanda e Svezia che sono scesi in campo allo Houston Stadium per sfidarsi nel match valido per la seconda giornata del Gruppo F dei Mondiali 2026 , in corso di svolgimento negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Mondiali 2026: risultati, tabellini e calendario

Olanda e Svezia si gioca 'indoor' per l'umidità

Già, perché quello della città texana è un impianto ultratecnologico e climatizzato, con una capienza di 71.500 posti a sedere, copertura totale e un tetto che si chiude in dieci minuti, garantendo protezione in caso di pioggia ma anche di caldo eccessivo e dall'umidità, come appunto nel caso dell'incontro tra Olanda e Svezia che si giocherà 'indoor'.

Tetto retrattile per lo Houston Stadium

Inaugurato nel settembre 2002 (i lavori erano iniziati nel marzo del 2000), ospita le partite casalinghe di Nfl degli Houston Texans ed è stato il primo della lega ad essere dotato di un tetto retrattile. In questi Mondiali lo Houston Stadium ha già ospitato la partita vinta dalla Germania contro Curaçao (7-1) e quella pareggiata dal Portogallo di un deludente Cristiano Ronaldo contro la Repubblica Democratica del Congo. Dopo Olanda-Svezia poi a Houston è in calendario per il 23 giugno la sfida tra lo stesso Portogallo e l'Uzbekistan del ct italiano Fabio Cannavaro.