Dove vedere Francia-Iraq, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

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Francia-Iraq, l'orario

Francia-Iraq è in programma oggi, lunedì 22 gugno, alle ore 23:00, al Lincoln Financial Field di Philadelphia, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il canadese Fischer. Barwegen e Arfa i guardalinee. Il quarto uomo lo svizzero Schärer. Il Var sarà Dickerson, coadiuvato da Garcia e Soto.

Dove vedere Francia-Iraq in diretta tv

Francia-Iraq sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Francia-Iraq, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento nel caso di DAZN. Potrete seguire in diretta Francia-Iraq anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.