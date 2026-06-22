Dove vedere Francia-Iraq, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Al via la seconda giornata del gruppo I dei Mondiali 2026. Dopo il successo contro il Senegal all'esordio, la Francia di Deschamps torna in campo contro l'Iraq, che nella prima giornata ha incassato quattro gol dalla Norvegia di Haaland. La nazionale, guidata da Mbappé, vuole ipotecare già il passaggio del turno.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Francia-Iraq, l'orario
Francia-Iraq è in programma oggi, lunedì 22 gugno, alle ore 23:00, al Lincoln Financial Field di Philadelphia, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il canadese Fischer. Barwegen e Arfa i guardalinee. Il quarto uomo lo svizzero Schärer. Il Var sarà Dickerson, coadiuvato da Garcia e Soto.
Dove vedere Francia-Iraq in diretta tv
Francia-Iraq sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Francia-Iraq, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento nel caso di DAZN. Potrete seguire in diretta Francia-Iraq anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le possibili scelte di Deschamps e Arnold
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola; Mbappé. A disposizione: Risser, Samba, Lacroix, Konaté, Theo Hernández, Lucas Hernández, Gusto, Tchouaméni, Kanté, Zaïre-Emery, Cherki, Doué, Akliouche, Thuram, Mateta. Ct: Deschamps.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
IRAQ (4-4-2): J.Hassan; A.Manknzi, Z.ahseen, AK.Hashim, M.Doski; I.Bayesh, A. Al Ammari, Z.Ismael, Ali Jasim; A.Hussein, Ali Al Hamadi. A disposizione: Basil, Talib, Putros, Younis, Sulaka, Maknzi, Saadoon, Sher, Iqbal, Yakob, Farji, Amyn, Qasem, M. Ali, Youssif. Ct: Arnold.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
Al via la seconda giornata del gruppo I dei Mondiali 2026. Dopo il successo contro il Senegal all'esordio, la Francia di Deschamps torna in campo contro l'Iraq, che nella prima giornata ha incassato quattro gol dalla Norvegia di Haaland. La nazionale, guidata da Mbappé, vuole ipotecare già il passaggio del turno.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Francia-Iraq, l'orario
Francia-Iraq è in programma oggi, lunedì 22 gugno, alle ore 23:00, al Lincoln Financial Field di Philadelphia, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il canadese Fischer. Barwegen e Arfa i guardalinee. Il quarto uomo lo svizzero Schärer. Il Var sarà Dickerson, coadiuvato da Garcia e Soto.
Dove vedere Francia-Iraq in diretta tv
Francia-Iraq sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Francia-Iraq, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento nel caso di DAZN. Potrete seguire in diretta Francia-Iraq anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.