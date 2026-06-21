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domenica 21 giugno 2026
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Ancelotti senza Raphinha contro la Scozia, confermato l'infortunio muscolare: la nota del Brasile

L'attaccante era stato sostituito dopo aver avvertito un dolore alla coscia destra nel corso del match del girone C dei Mondiali vinto contro Haiti: tutti i dettagli
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TagsBrasileAncelottiRaphinha
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Dopo la rotonda vittoria su Haiti, seguita al pareggio arrivato contro il Marocco al debutto nel girone C dei Mondiali 2026, arriva una brutta notizia per il Brasile del ct italiano Carlo Ancelotti e riguarda Raphinha, che è stato sostituito per un problema muscolare proprio nel corso dell'ultima partita andata in scena a Filadelfia e sarà out per la prossima contro la Scozia (in programma tra quattro giorni, il 25 giugno, a Miami).

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La nota della Cbf sull'infortunio di Raphina

Secondo quanto riferito dalla Cbf (la Federcalcio brasiliana) in una nota, "Raphinha si è sottoposto sabato a un esame diagnostico che ha confermato un infortunio muscolare nella parte posteriore della coscia destra". Non si fa riferimento a una data per il rientro del giocatore precisando solo che "seguirà un protocollo di trattamento intensivo, accompagnato dallo staff medico della nazionale brasiliana, con l'obiettivo di recuperare e tornare in campo il prima possibile".

 

 

L'attaccante del Brasile out contro la Scozia

Nel match contro Haiti il numero 11 aveva avvertito un dolore poco dopo il secondo gol ed era stato sostituito da Rayan. Durante le cure mediche, l'attaccante del Barcellona ha mostrato preoccupazione parlando con Rodrigo Lasmar, medico della nazionale, ed è stato deciso quindi di sottoporre il giocatore a uno studio medico più approfondito. Raphinha è il titolare inamovibile della nazionale, ma si prevede che non potrà scendere in campo nella partita contro la Scozia di mercoledì 24, una circostanza che potrebbe aprire una nuova opportunità oltre che per Rayan anche per Endrick, richiestissimo dai tifosi verdeoro.

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