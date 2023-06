Corea del Sud contro l'Italia: quando si gioca la semifinale del Mondiale U20

ARGENTINA - Sarà la Corea del Sud di Kim Eun-Jung l'avversaria dell 'Italia nella semifinale del Mondiale Under 20 . I coreani hanno infatti battuto nei quarti di finale la Nigeria grazie a un sigillo di Choi nel primo tempo supplementare.

Italia U20, obiettivo finale

Gli azzurrini di Nicolato, che hanno battuto la Colombia per 3-1 con le rete di Casadei, Baldanzi e Esposito, si giocheranno un posto in finale nella gara in programma giovedì 8 giugno (ore 23.00 italiane) allo Stadio San Juan del Bicentenario di San Juan (Argentina).