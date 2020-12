Lazio, Sobol da espellere subito. Juve, Stieler grazia Lenglet

Lazio-Bruges ROMA - Il turco Cüneyt Çakir ringrazi Sobol: ci sono voluti due falli netti (il secondo anche bruttino) per convincere questo turco che evidentemente non ama troppo i colori italici ad estrarre il secondo giallo. E se vogliamo essere pignoli, il primo è stato probabilmente frettoloso, ancorché giusto. Netto il rigore dato alla Lazio, ok le due reti, la chiude con 27 falli, un rosso e 4 gialli. Non una grande serata (eufemismo), tutt’altro: per tutto basti vedere la sbracciata di Kossounou sul volto di Correa (da giallo) punita con un fallo contro la Lazio...

Comuque errore Sobol si sognerà Lazzari stanotte: lo ferma in ripartenza dopo poco più di un minuto e trova subito il giallo (magari, fare prevenzione...), poi abbatte l'esterno biancoceleste una volta vicino all'area e la seconda a centrocampo, in entrambi i casi senza poter prendere pallone, la seconda da dietro. Çakir lo ha graziato, sbagliando, una volta, non ha potuto esimersi sul secondo fallo.

Netto Netto il rigore dato alla Lazio: Mata entra su Immobile che protegge il pallone, prende pieno il piede destro, nessun

dubbio, il VAR conferma. Regolari Ok i primi due gol della partita. Al momento del tiro di Luis Alberto, respinto da Mignolet, Correa è dietro la linea del pallone e dietro Ricca. Sul tiro di Lang, respinto da Reina, c’è Luiz Felipe che sana la posizione di Vormer. VAR Bitigen (Tur) 6: Deve limitarsi al compitino.

Barcellona-Juve Non convince Stieler: non vede un clamoroso "mani" di Lenglet, già ammonito, e quando il Var da Nyon (seconda gara con prove da remoto), Dankert, glielo fa rivedere, assegna il penalty ma non estrae il giallo, che era netto. Chiude la sfida del Camp Nou con 25 falli e 7 gialli. Bene, ma non benissimo.