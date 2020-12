Benevento-Lazio, Letizia-Correa episodio al limite: non c'è rigore, ma...

Partita di grande attenzione per Pairetto, come poche volte gli è riuscito: bene così. Due episodi in area del Benevento, in entrambi i casi vede bene l’arbitro di Nichelino. Giuste le valutazioni e anche i provvedimenti disciplinari, il rosso a Schiattarella ci sta. Una sbavatura, il fischio nell’azione finale in area del Benevento: non ci sono falli da parte degli attaccanti della Lazio.

Lazio, Immobile non basta: finisce 1-1 il derby degli Inzaghi