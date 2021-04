Moviola Napoli-Lazio, giusto il rigore su Manolas

Moviola Roma-Atalanta 1-1

Giusti i rossi a Gosens e Ibanez

L’episodio che fa girare la partita è senz’altro l’espulsione di Gosens, per doppio giallo. Nel primo caso, Calvarese lascia terminare l’azione e poi punisce l’atalantino per l’intervento su Karsdorp, mentre il secondo provvedimento è suggerito dal Var (al monitor c’è Fabbri): il contrasto di Gosens su Veretout avviene con i tacchetti, ineccepibile la decisione arbitrale. Anche la Roma chiude in dieci, Ibañez prende due ammonizioni - giuste, per i falli su Muriel e Freuler - nel giro di un minuto. Succede quando Calvarese ha già allungato a cinque i minuti di recupero, perché Maehle viene colpito alla nuca da un cross di Karsdorp e rimane a terra. In precedenza, lieve il contatto tra lo stesso Maehle e Mkhitaryan nell’area dell’Atalanta, Calvarese tiene d’occhio l’episodio e non ha dubbi. Manca un giallo a Pasalic nel secondo tempo, per la trattenuta su Pellegrini.

Moviola Napoli-Lazio 5-2

Piede-testa su Manolas: giusto il calcio di rigore

Dopo cinque minuti il consulto di Di Bello con il Var serve a riavvolgere il nastro nell'azione in cui la Lazio protesta: al rientro in campo, l'arbitro privilegia tuttavia il primo dei due episodi in ordine temporale. Gamba alta di Milinkovic-Savic su Manolas, la situazione avvenuta nell'area laziale cancella il rigore che altrimenti sarebbe fischiato dall'altra parte per la spinta di Hysaj su Lazzari lanciato a rete. Se non ci fosse l'impatto, non sarebbe rigore, ma punizione perché a palla alta si gioca con la testa (il vecchio gioco pericoloso): viene valutato il contatto piede-testa, da qui la concessione del rigore; l'episodio successivo sarebbe da rigore per la Lazio ed espulsione, perché viene interrotta una chiara occasione da gol. Dinamica analoga a quella di Spal-Fiorentina del febbraio 2019, quando venne tolto un gol ai ferraresi per concedere un rigore ai viola. Tutto regolare sui gol del Napoli: Politano non è in fuorigioco sul lancio di Mertens, così come Osimhen sull'assist di Lozano. Di Bello tiene complessivamente in pugno una partita difficile, fatta anche di un gol annullato a Zielinski in principio di ripresa – fuorigioco – e di otto cartellini gialli estratti. Pesante quello a Manolas che, diffidato, salterà Torino-Napoli. Lulic su Lozano: i dubbi sul possibile rigore vengono fugati dalla segnalazione di fuorigioco.