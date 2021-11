Moviola: Danilo, il rigore non c’era. Orsato, rientro con un dubbio

Esame di maturità per Sozza , fra i più promettenti: passato, ma non a pieni voti. Un po’ in difficoltà sui provvedimenti disciplinari, sulle scelte (lui e gli assistenti sbagliano la concessione di tre angoli), sulla rilevazione dei falli (su Terracciano è fallosa sempre, vanno in tre, al di là della manata di De Ligt evidente). In contropiede sul fischio finale del primo tempo, l’ha preso per mano Di Paolo.

No rigore

Cross in area Juve, saltano Saponara (e colpisce il pallone) e Castrovili (che forse lo sfiora pure), Danilo dietro tocca con il braccio sinistro: pallone inaspettato, braccio si staccato dal corpo in avanti ma dentro la silhouette di Danilo. Non l’avesse toccata di mano sarebbe finita sul corpo, non aumenta lo spazio, non rende «se stesso più grosso», o «make himself bigger» secondo quello che è scritto nel regolamento inglese.

Espulsione

Già ammonito, Milenkovic s’oppone a Chiesa, che un po’ cerca il contatto (che c’è, sullo stinco destro, si vede il calzettone che si muove): ingenuo l’uno, scaltro l’altro, impossibile per Sozza non concedere la punizione e non fare secondo giallo. Rischia Nastasic: l’entrata su Locatelli è brutta, da... arancione.

Fuorigioco

Annullato un gol a Morata: giusta valutazione dell’assistente Mondin, al momento del cross di Cuadrado è oltre Igor, ultimo difendete viola.

VAR: Di Paolo 6,5

Freddo e lucido sul finire di primo tempo. Che dire, bentornato!