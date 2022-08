Moviola Samp-Juve: Abisso non brilla. Fuorigioco di Vlahovic sul gol annullato

Non brilla il siciliano Abisso , ma non commette errori , cerca di tenere la partita su binari accettabili, l’opera di Rocchi di riavvicinarlo alla Juve (non la dirige dal brutto Juve-Benevento del marzo 2021, 519 giorni fa) ha posto la prima pietra. Rivedibile dal punto di vista disciplinare. La chiude con 5 gialli e 22 falli fischiati.

In fuorigioco

Rabiot segna al 20’ della ripresa, dopo un pallone rubato (senza fallo) da Miretti a Rincon e il servizio a Vlahovic, che servirà poi l’assist per il francese. Il problema è che l’attaccante è, non proprio di un pelo, oltre Colley, infrazione non colta (e non era difficile) dall’assi-stente numero due, Zingarelli.

Proiezione

A proposito di Zingarelli, valuta fuori un pallone che, in realtà, Leris era riuscito a tenere in campo: la proiezione del pallone, infatti, è abbondantemente sulla linea, per considerarlo fuori dovrebbe aver oltrepassato completamente la linea perimetrale.

No rigore

Nel primo tempo, tiro di Kostic, Ferrari devia, da una immagine pare con il braccio destro, da quella retroporta più con la coscia destra, in mancanza di altre immagini prendiamo per buona questa.

VAR: Banti 6,5

Guadagna la serata di Lissone con il gol annullato.