Moviola Samp-Lazio, Aureliano non segue il VAR: ok, non è rigore

Sampdoria-Lazio: Aureliano voto 6,5

Ruota tutto attorno all’OFR sulla caduta di Quagliarella, sulla quale c’è una sola certezza, ovvero che non è rigore. Tesi contrastanti: errore di Guida (ahia...) o eccesso di zelo, non avendo capito cosa voleva dire Rocchi quando a Sportilia chiede "più VAR"?. Aureliano affronta le piccole tempeste di Samp-Lazio con la calma tipica dei vecchi saggi. In controtendenza, una punizione fischiata alla Lazio al limite della propria area su Milinkovic, con la squadra di Sarri in ripartenza piena.