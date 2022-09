Moviola Milan-Inter: Chiffi si perde qualche giallo, Theo rischia

Rocchi s’è preso un bel rischio, l’incerto Chiffi (voto 5,5) l’ha diretta provando un pizzico di determinazione, visto che manca qualcosa alla sua partita. In generale, pochi episodi nelle aree. Però, ed è un esempio, Giroud che dopo aver preso il giallo in faccia ti manda a stendere, alzando anche il braccio («vaffa» si legge benissimo, il resto no) cozza con le indicazioni date dal designatore circa il limite della tolleranza sulle sceneggiate. E non è bello. Mancano diversi provvedimenti (Bennacer, Theo Hernandez, Brozovic).